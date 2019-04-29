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FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Çorum genelinde yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi - Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma ve eleman temini konularında kullanılmak üzere ABD ve Almanya gibi ülkelerden para akışı sağlandığı belirlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan Türk uyruklu Alman vatandaşları A.C. ve Z.C. ile M.G, K.D, N.Y, M.A, A.İ, A.D, R.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün "il imamı", Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, "örgütün mali sorumlusu", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge talebe mesulü", "bayan yapılanması sorumlusu" ve "öğrenci yapılanması sorumlusu" gibi üst düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılardan biri, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

- Para akışı ABD ve Almanya'dan sağlanmış

Zanlıların, terör örgütünün yeniden yapılanması kapsamında gizliliğe büyük önem verdiği ve teknik takibe takılmamak için görüşmelerini genel itibarıyla "WhatsApp" programı üzerinden yaptıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma ve eleman temini konularında kullanılmak üzere ABD ve Almanya gibi ülkelerden para akışı sağlandığını ortaya çıkaran polis, gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarında örgüt üyelerine dağıtılması için 25 bin 470 lira, 520 avro ve bin 730 dolar da para ele geçirdi.

Söz konusu paraların, yabancı para transfer kanallarıyla yurt içindeki örgüt mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

Teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğunu tespit eden Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Çorum, Ankara ve İzmir'de 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan "il imamı"nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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