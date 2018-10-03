FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 13'ü, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 13 zanlı, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda, 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kurdukları öne sürülen 24'ü üsteğmen, 7'si teğmen, 5'i astsubay 36 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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