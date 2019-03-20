FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da düzenledikleri operasyonda, T.E'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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