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FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASINDA ÖMER ÇATKIÇ'A TAHLİYE (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

  FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol 11 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirterek "Hayatımın hiçbir evresinde kötü tarafta olmadım. Örgüt üyesi olmam mümkün değil. Suç tarihinin 15 Temmuz olarak gösterilmesini asla kabul etmiyorum" dedi. Fetullah Gülen'i ziyaretiyle ilgili ifadelerinin kasten çarptıldığını öne süren sanık Zafer Biryol, "Fenerbahçede oynarken bir türlü geçmeyen sakatlığım nedeniyle ABD'ye tedavi amaçlı gittim. Bir arkadaşım beni Fetullah Gülen'in evine götürdü. Ama 30-40 kişinin içinde görüştük. Hal hatır sorma dışında bir şey olmadı" dedi. Bylock'u darbe girişiminden sonra öğrendiğini belirten sanık Biryol, "Ömer Çatkıç'ın dediği gibi evimde Bylock yüklenmesi olayı olmadı. Hiçbir şekilde talimatla para yatırıp çekmedim" diye konuştu. Sanık Biryol, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Selman Kuzu ile tanışmasını da anlattı. Sanık Biryol, "Selman Kuzu ile hac sırasında Mekke'den Medine'ye giderken otobüste tanıştım. Numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum. Bende numarası yoktu. Hac dışında bir görüşmem olmadı" dedi. Sanık Uğur Boral da suçlamaları redderek Bank Asya hesabıyla ilgili de "Devlet büyüklerimizin Bank Asya ile ilgili açıklamalarının ardından hemen tüm paramı çekerek bu banka ile ilişiğimi kestim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

ÖMER ÇATKIÇ'A TAHLİYE
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Çatkıç'ın samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Çatkıç hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, Zafer Biryol'un ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmedildi. Mahkeme, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Bekir İrtegün'ün Bylock görüşme içeriklerinin istenilmesine, FETÖ ile iltisaklarının bulunup bulunmadığının tespiti için emniyete yazılan yazının cevabının beklenmesine de karar verdi. Sanıklar Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın avukatlarının dosyanın ayrılması taleplerinin reddeden heyet, sanık Bekir İrtegün'ün avukatının yayın yasağı talebini de reddetti.

21 KİŞİNİN FETÖ ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMASI BULUNUP BULUNMADIĞI SORULACAK
Heyet, sanık Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın beyanlarında adları geçen Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Orhan Şam, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun Begeaslan, Erkan Özbey, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hasan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında FETÖ üyeliğinden açılmış bir dava veya soruşturma olup olmadığının, sanığın verdiği bu bilgilerin faydalı olup olmadığının savcılığa ve emniyete sorulmasına hükmetti. Duruşma 10 Ocak'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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