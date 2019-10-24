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FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt talimatı ile örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları değerlendirilen 37 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.Bugün Adana merkezli Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli yakalandı.Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt talimatı ile örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları değerlendirilen 37 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bugün Adana merkezli Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli yakalandı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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