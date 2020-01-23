FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri" deşifre edildi

İtirafçı beyanları doğrultusunda, hukuk öğrencileri veya hakim savcı olmak için çalışan mezunların kaldığı İstanbul'daki evlerin tamamının yer gösterme suretiyle tespit edildiği, kira sözleşmesi ve aboneliklerinin evlerde kalan kişilerin üzerine olduğu ancak "çapraz faturalandırma sistemi" şeklinde planlandığı, yani bir örgüt evinde kalan şahsın başka bir örgüt evine ait faturaların üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün hakim/savcılık sınav çalışma evlerini öncelikle Ankara'da örgütlediği, 2014 yılı ve sonrasında faaliyetlerinin genişlemesi sebebiyle İstanbul ve İzmir'de de bu evlerin açılmaya başlandığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne düzenlenen operasyonlar ve elde edilen bulgular sayesinde, söz konusu evler deşifre edilerek örgüte ağır bir darbe daha vuruldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, İstanbul il yapılanması dahilinde bu evlerden sorumlu örgütsel tabirle "müdür" konumunda olan karı-koca şüphelilerin, teşhis ve yer gösterme yapmak suretiyle İstanbul'daki yapılanmayı tamamıyla ortaya çıkarttıkları, bu bilgiler ışığında ve HTS baz çakışması yöntemiyle bu evlerin hemen tamamında kalan kişilerin tespit edildiği ve haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Bu evlerde kalan şüphelilerin kesinlikle ByLock kullanıcıları arasından seçilmediğini, Bank Asya gibi örgütsel kurum veya kuruluşlarla irtibatının olmadığını belirleyen savcılık, bu evlere yönlendirilen şahısların örgüt tarafından özenle seçildiğini ve "kripto" olarak tarif edilebileceklerini tespit etti. Bu evlere genellikle üniversite yıllarında örgüt evlerinde kalan, "ev abiliği", "mahrem polis (öğrenci) abiliği" veya "asker (öğrenci) abiliği'' gibi görevler yürütmüş örgüt mensuplarından seçilen aidiyeti yüksek, hukuk fakültesi mezunlarının yönlendirildiği ortaya çıktı.