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FETÖ'nün hücre evinde 40 bin lira ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Aydın'da örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Aydın'da, FETÖ/PDY'nin hücre evine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 40 bin lira ele geçirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün hücre evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan S.A, A.C. ve meslekten ihraç edilen eski polis memuru T.O. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, dijital materyallerin yanı sıra 40 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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