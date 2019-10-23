HABER

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 08:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik Kayseri'de başlatılan çalışmada, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik Kayseri'de 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve firari durumda bulunan şüphelilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 41 şüphelinin Kayseri'de örgüte ait hücre evlerinde ikamet ettikleri belirlendi.

Daha önce meslekten ihraç edilmiş asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

6 çiftin de aralarında yer aldığı zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt evini kullandıkları, gelen talimatlar doğrultusunda yerlerini belli etmemek için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik ve doğal gaz gibi abonelikleri de kendi üstlerine yapmadıkları ve komşularından isimlerini gizledikleri öğrenildi.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandıHatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı
Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan FETÖ Kayseri operasyon

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.