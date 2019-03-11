FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI YARINA ERTELENDİ 

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

ADLİ TIP: FARUK GÜLLÜ CEZAEVİ ŞARTLARINDA KALABİLİR

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen 12. duruşmanın öğleden sonraki oturumda mahkemeye ulaşan belgeler okundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Faruk Güllü ile ilgili rapor hazırladığı, 2 Ocak 2019 tarihli raporda Faruk Güllü'nün cezaevinde kalmasının sağlık yönünde bir engel teşkil etmediğinin belirtildiğini açıkladı. Firari sanık TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral'in de Fildişi Sahiline gittiği, iadesine ilişkin yazılan yazıya cevap gelmediği de tutanaklara geçti. Daha sona sanıklara ve avukatlara taleplere ilişkin söz verildi.

KAVURMACI: BEN HİÇBİR ENDİŞE TAŞIMIYORUM

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, şimdiye kadar tutukluluğumu gerektirecek durum olmadığını, bu durumun belgelerle, tanıklarla ve fotoğraflarla delillendiğini belirtti. 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten Kavurmacı, daha fazla aynı şeyleri söyleyecek gücü kalmadığını ifade ederek mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna değindi. E-maillerin kronolojik olarak raporda yer aldığını belirterek, "E-mail yazışmları kronolojik olarak derin bir şey oluşturulmuş gibi heyetinize sunuldu. Ben hiçbir endişe taşımıyorum, baştan beri ne söylediysem aynısını söylüyorum. Kendimi son derece rahat hissediyorum. Mahkemenize e-mail yazışmalarının tarafı olmadığımı izah etmiştim. Şahsıma sorumluluk yüklenemez. Ben dernek ya da vakıf için para toplamadım. Ağabeyim ve bazı şirket çalışanmaların eylemlerinden bilgi sahibi değilim. Şirket çalışanları da eylemlere benim dahil olduğuma dair hiç bir beyanda bulunmamıştır. Bunun göz önüne alınmasını talep ediyorum" dedi.