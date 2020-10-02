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  4. FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı.

FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 gün önce eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi 1 kişi dün çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 1’i emekli astsubay, 2’i kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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