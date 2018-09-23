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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 6 ilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de gözaltına alınan, askeri okulla ilişiği kesilen öğrenciler S.Ö. ve Y.Y, uzman çavuşlar M.S. ve İ.B, teğmen M.E.T. ile astsubay H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.E.T. ve H.Ö. tutuklandı, İ.B, S.Ö. ve Y.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Eylül'de düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ile askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Sivas tutuklama

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