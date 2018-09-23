SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de gözaltına alınan, askeri okulla ilişiği kesilen öğrenciler S.Ö. ve Y.Y, uzman çavuşlar M.S. ve İ.B, teğmen M.E.T. ile astsubay H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.E.T. ve H.Ö. tutuklandı, İ.B, S.Ö. ve Y.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Eylül'de düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ile askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci gözaltına alınmıştı.
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