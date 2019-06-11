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FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi ve FETÖ'nün sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Lütfi Şen ile avukatı katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek, "İmam Hatip Lisesi mezunu değilim, ilahiyatçı da değilim. Kimseye bir dini ders vermedim. Örgütle bir alakam yok. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapse mahkum etti.

Ahmet Lütfi Şen, hükmün açıklanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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