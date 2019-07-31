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FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Abdullah Oğuz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Abdullah Oğuz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Oğuz ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Oğuz'a söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Oğuz, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Oğuz, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Oğuz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Oğuz'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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ceza FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahrem imam Terör örgütü

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