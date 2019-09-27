FETÖ'NÜN MOLDOVA'DAKİ OKUL YÖNETİCİSİ HAKKINDA 8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI (Geniş haber)

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edilerek MİT gözetiminde Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu getirildi. Sanık Karacaoğlu son savunmasında, "Ben eğitim dışında hiçbir faaliyette bulunmadım. Özbekistan'da çalıştığımı ilk ifademde de söyledim. Özbekistan'da çalıştığım okulun özel statüsü yoktu. Devletten maaş aldım. Daha sonra kendi isteğimle yakın bir coğrafya olunca Moldova'ya idareci olarak değil, İngilizce öğretmeni olarak gittim. Okul yöneticiliği yapmadım" dedi.

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİL, EĞİTİMCİYİM"

26 yıldır yurtdışında yaşadığını belirten sanık Karacaoğlu, görev yaptığı eğitim kurumlarının FETÖ ile bağlantılı olmadığını iddia etti. Sanık Karacaoğlu, "Bu okulların FETÖ ile bir ilgisi olmadığını Moldova hükümetleri de söylemiştir. Bu okullarda örgüt yoktur, eğitim faaliyeti vardır. Bu okullarda örgüte üye değil, okula öğretmen temin edilmektedir. Bir terör örgütü üyesi değil, eğitimciyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı terör örgütü üyeliğini de, örgüt yöneticiliğini de kabul etmiyorum. Zorlu hapishane şartları vardır. Tutukluluğum nedeniyle ailem ve şahsıma maddi katkıda bulunamıyorum. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum " diye konuştu. Sanık Sedat Hasan Karacaoğlu, bilirkişi raporunda telefonunun Pensilvanya Havalimanı'nda konum verdiği iddiasına yönelik, "Çok gezmesini seven bir insan değilim. Oğlum Amerika'da eğitim görmektedir. Oğlumu görebilmek için Amerika'ya gitmiştim bunu ifademde de söyledim " dedi. Sanık Karacaoğlu son sözünde ise "Ben Türkiye'de bir gün bile çalışmadım. Bir gün bile çalışmadığım yerde suçlanıyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum " dedi.