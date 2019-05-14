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FETÖ’nün sözde ’belediyeler sorumlusu’ Karaarslan’ın yargılanması sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının “edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla FETÖ’den tutuklu Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın 3.

Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının “edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla FETÖ’den tutuklu Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın 3. duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme Başkanı, davanın 12 Şubat’ta görülen 2. duruşmasına tutuklu bulunduğu Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nden ilk kez katılan, iddianame ve ek belgeler eline ulaşmadığı için savunma yapmayı reddet eden Erkan Karaarslan’a avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması nedeniyle savunma yapıp yapmayacağını sordu. Aydın’da yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için bizzat kendisi dilekçe veren Karaarslan, “Bir dahaki oturumda avukatımla birlikte savunma yapacağım. Soruşturmanın genişletilmesini istiyorum. Kamu İhale Kurumunun 2015 yılındaki 21-F ihale limitlerinin getirilmesini, ihale danışmanlığı ifadesi yer alan ihalelerin dökümünü istiyorum. Bu duruşmadan sonra Ankara’ya döneceğim. Bir daha ki duruşmada SEGBİS ekranı karşısında savunma yapacağım” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu adına savunma yapan Evrim Karakoz, müvekkilin dosyasının davadan ayrılmasını yönündeki talebini yeniledi. Özlem Çerçioğlu’nun mahkemeden kaçmak gibi durumunun söz konusu olmadığını ileri süren Karakoz, Çerçioğlu’nun bir daha ki celsede hazır bulunacağını kaydetti.
Mahkeme heyeti; önceki duruşmada olduğu gibi 3. oturumda da savunma yapmayan Erkan Karaarslan’ın bir dahaki oturumda SEGBİS aracılığıyla ifade vermesi için Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazılmasına, sanık Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirilme yazısı çıkarılmasına, davanın 19 Eylül 2019 günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.

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