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FETÖ'NÜN SÖZDE EĞİTİM DANIŞMANINA 10 YIL HAPİS CEZASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak FETÖ'nün Merter eğitim danışmanı olduğu belirtilen sanık Güdür'ün, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Şafak Güdür getirildi. Sanık Güdür son savunmasında, "Bankasya'ya çalıştığım kurum maaşımı yatırıyordu o nedenle birikimimi oraya yatırdım. 2008-2016 yılları arasında bu yapının eğitim kurumlarında görev yaptım. Bu süre içerisinde bu yapının terör faaliyetini görmedim. ByLock kullandığım iddiasını kabul etmiyorum. 2016 yılındaki hain darbe girişimi hayatımı mahvetti. Eşim ve ben tutuklandık. İki çocuğum var. Benim yurtdışına kaçmak gibi bir niyetim olmadı. 12 aydır tutukluyum" dedi. Sanık Güdür son sözünde ise, "Ben terör faaliyeti içinde bulunmadım, ben eğitimciyim. Vatanımı milletimi seviyorum. Ailemin durumu ortada, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, sanık İsmail Şafak Güdür'ü "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Güdür'ü "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terörizmin finanse edilmesi" suçlarından beraatine karar verdi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına da hükmetti.

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