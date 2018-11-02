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FETÖ'nün sözde "il imamı"nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi

Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Baş ile avukatı katıldı.

Baş savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

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