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FETÖ’nun TSK yapılanmasına yönelik operasyon

08.02.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekipleri tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 36 asker, meslekten ihraç 16 ve 2 emekli asker olmak üzere toplam 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.Şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekipleri tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 36 asker, meslekten ihraç 16 ve 2 emekli asker olmak üzere toplam 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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