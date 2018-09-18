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FETÖ'nün TSK'daki "mahrem imamı"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ByLock'a 216 bin defa giriş yaptığı tespit edilen sanık, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sözde "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden tutuklu yargılanan eski öğretmen Ahmet Gökhan Uçar ile avukatları katıldı.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisinin bulunmadığını öne süren sanık Uçar, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın, örgütün TSK'daki sözde "mahrem imamı" olduğu, "Macit" kod adını kullandığı ve başka örgüt üyelerinin isimlerinin de kodlandığının tespit edildiğini belirtti.

Öğretmen olan sanığın, örgüt üyesi bekar memurların maaşlarının 5'te birini, evli olanların maaşlarının ise 10'da birini "himmet" adı altında topladığının anlaşıldığını kaydeden savcı, Uçar'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 216 bin defa giriş yaptığının belirlendiğini ifade ederek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 25 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ karar Şanlıurfa Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi

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