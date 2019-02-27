FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe

BALIKESİR (AA) - SEDAT GÖK - Balıkesir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt evlerinde yüksek meblağda Türk lirası, döviz, altın ile yabancı uyruklular ve sahte kimlikler üzerine çıkarılmış 150 SIM kart ele geçirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından "aktif" yapılanma içinde olan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında, geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Balıkesir'de tekrar yapılanmaya girerek, FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yeni bir operasyon başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı çıkardığı 78 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de örgütün yeniden yapılanmasına büyük darbe vurmak için 85 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bu kişilerden 43'ünün aktif yapılanma içinde olduğu, 33'ünün ise farklı soruşturmalardan firari durumda olup örgüt evlerinde saklandığı tespit edildi.

Zanlılar arasında, örgütün sözde güncel il sorumlusu, sohbet ve mütevelli grupları üyeleri, maddi destek sağlayan bir grup esnaf ile firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler müdürü, Bandırma ve Edremit'teki sözde eski sorumlular, kapatılan Cihan Medya'nın bölge temsilcisi, görevinden ihraç edilen binbaşı ve komiserler de bulunuyor. - Örgütün yeni finans kaynağı arayışı Operasyonda ele geçirilenler arasında, yeni yapılanmaya maddi destek sağlamak için örgüt üyelerine dağıtılmak üzere toplanan paralar ve ziynet eşyaları ile tarihi eserler dikkati çekti. Örgütten kopmaları önlemek ve motivasyonu yüksek tutmak için dağıtılan paraların, yardım adı altında toplandığı gibi tarihi eser kaçakçılığı yapılarak da elde edildiği belirlendi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, küçük miktarlarda farklı noktalara gizlenmiş halde 40 bin lira, 35 bin dolar, 3 bin avro ve 20 bin lira değerindeki altınların yanı sıra çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve notlar, sahte kimlikler, terör örgütü elebaşına ait kitaplar, kapatılan dergilerin bazı nüshaları, çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.