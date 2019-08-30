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FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 askerden 7'si tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 askerden 7'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde Salı günü operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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