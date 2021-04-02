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FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı

02.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/ PDY terör örgütüne ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün adliye mahrem yapılanması faaliyetleri çerçevesinde örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları, yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları neticesinde tespit edilen 8’i avukat, 2’si ihraç hakim, biri uzman yardımcısı toplamda 14 şüpheliye yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/ PDY terör örgütüne ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün adliye mahrem yapılanması faaliyetleri çerçevesinde örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları, yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları neticesinde tespit edilen 8’i avukat, 2’si ihraç hakim, biri uzman yardımcısı toplamda 14 şüpheliye yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalandı.

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