Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütü üyesi” olmak suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası verilen FETÖ’nün sözde “Türkiye sohbet imamı” Mehmet Tabanca ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Tabanca’nın, FETÖ’nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle’ı kullandığı, listesindeki kişilerle de özellikle örgütün gizliliğe verdiği önem ve buna ilişkin aldıkları tedbirler üzerine yazışmalarına dikkat çekildi.

"NORMAL MESAJ ATMAYIN SIKINTI OLUYOR"

Bir ByLock kullanıcısı tarafından Tabanca’ya, “Normal mesaj atmayın sıkıntı oluyor, ByLock’tan ‘ekle’ demeseydiniz, SMS mesajları takip ediliyor, normal telefondan da aramayın, WhatsApp ve Viber 1,5 aydır takibe alınmış yazılan ve konuşulan her şey takip ediliyor” şeklinde mesaj gönderildiği ifade edilen gerekçeli kararda, FETÖ’nün, gizli haberleşme araçları vasıtasıyla mensuplarını sık sık uyardığı belirtildi.

"KAFALARINI KAŞIMALARINA FIRSAT VERMEMELİ"

Gerekçeli kararda, bir ByLock kullanıcısının, darbe girişiminden 6 ay önce 27 Ocak 2016’da, 36 kişiye gönderilen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait mesaj da yer aldı. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: