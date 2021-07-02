"Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında? " soruları internet ortamında araştırılmaya başlandı. Amcasının FETÖ örgütü içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak yer alan ve BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen, saklandığı evde yakalandı. İşte Munise Gülen hakkında merak edilen detaylar...

MUNİSE GÜLEN KİMDİR?

Özel hayatına ilişkin pek bir bilgi bulunmayan 28 yaşındaki Munise Gülen isimli şahsın, FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve Seyfeddin Gülen'in torunu olan olduğu biliniyor.

Aynı zamanda akrabası olduğu Gülen'in örgütünde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü biliniyor. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



