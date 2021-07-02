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Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

02.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen, İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalandığı duyuruldu. Örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet gösteren ve BYLOCK kullandığı belirlenen Munise Gülen, saklandığı evde yakalandı. Peki Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

"Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında? " soruları internet ortamında araştırılmaya başlandı. Amcasının FETÖ örgütü içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak yer alan ve BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen, saklandığı evde yakalandı. İşte Munise Gülen hakkında merak edilen detaylar...

MUNİSE GÜLEN KİMDİR?

Özel hayatına ilişkin pek bir bilgi bulunmayan 28 yaşındaki Munise Gülen isimli şahsın, FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve Seyfeddin Gülen'in torunu olan olduğu biliniyor.

Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aynı zamanda akrabası olduğu Gülen'in örgütünde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü biliniyor. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen kimdir, nereli ve kaç yaşında?


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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
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