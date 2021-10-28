Fevzi Tokat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Denizli’de öldürülen Şebnem Şirin’in dedesi mi?

Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in dedesi Fevzi Tokat, 1972’de kardeşiyle birlikte şarap fabrikası kurarak çalışmaya başladı. 50 yıl önce 100 bin litre şarap üreten Fevzi Tokat’ın firması, Türkiye’nin en modern tesislerinden biri hâline geldi…

DENİZLİ’DE ÖLDÜRÜLEN ŞEBNEM ŞİRİN’İN DEDESİ FEVZİ TOKAT MI?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin’in ölüm haberi, ülkeyi yasa boğdu. Pamukkale’nin Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu.

Olayın arkasından aracına binerek kaçan Zıbıncı, polis ekiplerince şehir merkezinde gözaltına alındı. Olayın arkasından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı hâlde binadan ayrıldığını ileri sürdü.

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı öne sürüldü. Olayın ardından kaçan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FEVZİ TOKAT KİMDİR?

1962’de Denizli'nin Güney ilçesinde Pamukkale Şarapları firmasını kuran Fevzi Tokat, 1972’de kardeşi Yasin Tokat ile beraber çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 sene önce kurulduğunda senede 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Almanya ve Fransa olmak üzere üretiminin 4’te 1’ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı.



