Feyzioğlu: 'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat bugün hepimiz Türküz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarına vurgu yaparak, "Her 24 Nisan'da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan malumlara inat bugün diyoruz ki 'Hepimiz Türküz'" dedi.

TBB'de düzenlenen 'Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27'nci Yılında Hocalı Katliamı' sempozyumuna Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim de katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Feyzioğlu, Hocalı'da meydana gelen katliamı soykırım olarak tanımlayarak, "Hocalı'da Taşnak çeteleri tarafından gerçekleştirilen kıyım, belli bir ulusal etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla işlenen suçlar içinde değerlendirilecek özellikler taşıyor. Özetle bu bir soykırımdır" dedi.

'MÜNFERİT BİR EYLEM DEĞİL DEVLET POLİTİKASIDIR'

Soykırımın münferit değil Ermenistan devlet politikası olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte mağdurların taşınır taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulaması, kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Soykırımın sevk ve idaresinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluk sahibi olan kişilerin bazıları, sonra ki dönemlerde Ermenistan devletinin en üst mevkilerine kadar gelmiştir. Bu, işgal ve kıyımın münferit bir eylem değil Ermenistan’ın benimsediği bir devlet politikası olduğunu da göstermektedir" diye konuştu.