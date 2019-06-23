Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu, programda S-400'e ilişkin, "Ahde vefa, söze vefa hukuk kurallarının birincisidir. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir. Türkiye'nin aşamalı hedefleri var. Türkiye'nin 2021 hedefi Siper'i hayata geçirmek. Çatıyı örtmek lazım. Devlet çatıyı korumaya çalışıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. S-400 hava savunma sistemleri tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'nin NATO'dan çıkmak gibi bir düşüncesi yoktur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programına, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk katıldı. Programda, Türkiye'nin Rusya'da satın almaya karar verdiği S-400 ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz krizi masaya yatırıldı.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ise, "Savaş dönemi bittikten sonra bize artık doğudan tehdit yok. Etrafımız bir ateş çemberi. Güvenlik stratejimizi geliştirirken bu tehditlere göre değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.

"S-400 doğru bir füze sistemidir" diyen Emekli Tümgeneral Ali Deniz Kutluk da, "Amerika S-400'lerle ilgili olmadığı halde şirketler Amerika'yı yönettiği için bu problemi yaşıyoruz" diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Ünal, ise şunları söyledi:

"Amerika bizim müttefikimiz ise düşmanımız kim? Ortada kelimenin tam anlamıyla bir Amerika sorunu var. Benim yaptığım analizde S-400'ler bizim Amerika ile yaşadığımız bir sorun değil, sorunlar yumağının bir sonucu. Tam bir güven bunalımı yaşıyoruz."

Ufuk Üniversitesi Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer de, "Türkiye egemenlik hakkını defakto olarak ortaya koymuştur. Bu bir varlık meselesidir. Türkiye kendini havadan kontrol altına almak zorundadır" ifadelerini kullandı.