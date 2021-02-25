Fezleke tartışması TBMM Başkanlık Divanı'na yansıdı, HDP hafta sonu yol haritası belirleyecek

HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışmalar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı'na da yansıdı. Toplantıda CHP ve HDP'li üyeler, Şentop'un fezlekelerle ilgili açıklamaları ve Enis Berberoğlu ile ilgili kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden "açıklama ve düzeltme" istemesini eleştirdi.

Şentop ise Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu kararıyla ilgili "açıklama" istemesinin nedenini "Meclis'in itibarını korumak" olarak açıkladı.

Bazı dosyalardan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme geleceğini düşünen HDP yönetimi, bu konuda izlenecek yol haritasını belirlemek için hafta sonu yetkili kurullarını ve milletvekillerini toplayacak.

TBMM Başkanlık Divanı'nın basına kapalı yapılan toplantısında, CHP ve HDP üyeleri dokunulmazlık fezlekeleri ile ilgili tartışmaları gündeme getirdi.

Edinilen bilgiye göre HDP'li bazı Divan üyeleri, Şentop'un, 33 fezleke ile ilgili yaptığı açıklamada "gereğini hemen yapacağım" ifadesini kullandığını belirterek, "Sizin pozisyonunuz gereği tarafsız olmanız gerekir" görüşünü dile getirdiler.