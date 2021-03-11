Fiat 500L fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

Fiat 500L Wagon ise tek donanım ile alıcıların beğenisine sunuluyor. Fiat 500L Wagon başlangıç fiyatları ise şöyle:

Fiat 500L, donanımlarına göre "Mirror" ve "Cross Plus" olarak ikiye ayrılıyor. Araçların başlangıç fiyatları şu şekilde:

Fiat 500L'ler "Fiat 500L" ve "Fiat 500L Wagon" gövdeleri ile satışa çıkıyor.

Ayarlanabilen koltuk yüksekliği ve uzaklığı ile hem sürücünün hem de yolcuların yolculuğu kişiselleştirmesine yardımcı olan Fiat 500L, yüksek hakimiyetli bir sürüş deneyimi sunuyor. Otomatik ve manuel vitesli modelleri ile her kullanıcının rahatlıkla tercih edebileceği bir araç olan Fiat 500L'nin dizel ve benzinli seçenekleri bulunuyor.

FIAT 500L ÖZELLİKLERİ

Yeni Fiat 500L modelleri daima yolculuğa hazır. Ayarlanabilir koltuğu ve USB girişli Uconnect 7" HD dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi ile yolculukları hem daha rahat hem de daha eğlenceli kılan Fiat 500L araçlarının bagaj genişliği ise 455 litre.

Yeni Fiat 500L'lerde 6 adet ön ve yan hava yastığı bulunuyor. Bu sayede yolculuklar çok daha güvenli bir hale geliyor.

Şehir içi otomatik fren sistemi yerleştirilen 500L araçlar, ön lazer sensörleri ile 30km/s'nin altında bir hızla hareket eden engeller ile aradaki mesafeyi tespit ederek olası bir çarpmayı önlemek için frenleri otomatik olarak devreye sokuyor.

Fiat ailesi, 500L modellerine ESC denge kontrolü de ekledi. ESC denge kontrolü ile acil durumlarda ve kaygan yüzeylerde herhangi bir manevra sırasında aracın kayması engelleniyor. İçerdiği patinaj önleme sistemi, motor tork kontrolü, yokuş kalkış desteği, kilitlenmeye karşı fren sistemi, devrilme önleyici sistem ve dinemik direksiyon tork kontrolü ile Fiat 500L modelleri aracınızı kullanırken kontrolün her daim sizin elinizde olmasına yardım ediyor.

