Fiat Doblo fiyatlarında indirim! İşte 2021 model dizel ve benzinli Doblo modelleri

Fiat sıfır araç kampanyasının bitişine sayılı günler kaldı. Mayıs ayı kampanyaları arasında 71.000 TL'ye varan indirim söz konusu. Sıfır araç kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilerin 1 Haziran'a kadar bayilere müracat etmesi gerekiyor. İşte 2021 model dizel ve benzinli Doblo modelleri...

Fiat 2020 model Fiat 500l Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelinde 71.000 TL indirim yapılıyor. Konforlu bir sürüş deneyimi sunan bu modelin son indirim tarihi ise 1 Haziran 2021 olarak belirlenmiş.

Fiat yeni Egea modeli 50.000 TL 12 ay ve 0,99 faiz oranı ile kredi finansmanı sağlıyor. Bu kampanya 1 Haziran 2021'e kadar devam edecek.

2020 Model Fiat Fiorino Fiyat Listesi

Pop 1.3 M.Jet 95HP (178.000 TL)

Premio 1.3 M.Jet 95 HP (193.100 TL)

2020 Model Fiat Doblo Fiyat Listesi

Easy 1.6 M.Jet 120 HP (215.100 TL)

Lounge 1.6 M.Jet 120 HP (5 koltuklu) (224.100 TL)

Lounge 1.6 M.Jet 120 HP (7 koltuklu) (229.100 TL)

2020 MODEL FİAT PANDA FİYAT LİSTESİ

Urban 1.2 69 HP (139.000 TL)

Cross 1.2 69 HP (157.600 TL)

Cross 1.0 70 HP hybrid (163.500 TL)

Cross 4x4 0.9 85 HP (194.100 TL)

2021 MODEL FİAT 500 FİYAT LİSTESİ

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP (184.900 TL)

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP (199.900 TL)

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP (204.900 TL)

500c Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP (2015.900 TL)



