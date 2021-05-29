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Fiat Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

29.05.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba tutkunlarının merakla beklediği Fiat'ın Mayıs ayı kampanyası sona ermek üzere. Fiat 500L modeli için 71 bin TL'ye kadar varan indirim imkanları sunulurken markanın en fazla tercih edilen ve beğenilen modeli olan 2021 Fiat Egea için 50.000 TL ve 12 ay %0,99 faiz oranı ile beraber finansman desteği de sağlanmakta. Peki Fiat Egea kampanyalı fiyatlar neler? İşte en uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi...

Fiat Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

Fiat'ın Mayıs ayı kampanyası otomobil satın almak isteyen pek çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Fiat 500L modeli için 71 bin TL'ye varan indirim imkanları sunuluyor ve 2021 Fiat Egea için ise %0,99 faiz oranı ile beraber finansman desteği sağlanıyor. Peki Fiat Egea kampanyalı fiyatlar neler?

FİAT EGEA KAMPANYALI FİYATLAR NELER? EN UYGUN FİAT OTOMOBİLLERİN LİSTESİ...

FİAT YENİ EGEA

yenifiategea

50.000 TL'ye 12 ay taksit ve %0,99 taksit oranı ile satışa sunulan Fiat Egea'ı satın alan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.
Aracın silindir hacmi 1368 cc iken 95 hp beygir gücüne sahip. 0-100 km'de hızlanma süresi 11.8 saniye olan otomobilin bagaj hacmi ise 520 lt.

FİAT 500L

fiat500l

Fiat 2020 model Fiat 500 L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP modeli 71 bin TL indirim kampanyası ile birlikte satışa sunuldu. 7 inç dokunmatik ekranı ile kullanıcılarına harika bir konfor sunan dizel aracın bu kampanyası 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Diğer Fiat Egea model araçların güncel 2021 fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz:

fiategea


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