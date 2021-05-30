Fiat Fiorino güncel fiyat listesi! 2021 model Fiat araçlarda indirim var mı?

Vatandaşların merakla beklediği Fiat'ın Mayıs ayı kampanyası bitmek üzere. Fiat'ın pek çok araç modeli için indirim imkanları sunulurken, markanın en çok tercih edilen araçlarından Fiat Fiorino'nun fiyatları merak konusu oldu. Peki Fiat Fiorino fiyatları ne kadar?

2021 MODEL FIAT FIORINO FİYATLARI NE KADAR? 2021 FİAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ...

Fiat Fiorino model araçlar 2021 senesinde yaklaşık olarak aşağıdaki civarlarda satışa sunulmakta;

2021 Model Fiat Fiorino Cargo Fiyatları

Cargo 1.3 Multijet 95HP: 126.900 TL.

Cargo Plus 1.3 Multijet 95HP: 131.900.

2021 Model Fiat Fiorino Combi Fiyatları Benzinli.

2021 Fiat Fiorino EKO LPG. Pop 1.4 EKO 77HP: 124.900 TL.

2021 Fiat Fiorino Dizel. Pop 1.3 Multijet 95HP: 140.900 TL.

Diğer Fiat otomobillerdeki fiyatlar aşağıdaki gibi;

FİAT YENİ EGEA



50.000 TL'ye 12 ay taksit ve %0,99 taksit oranı ile satışa sunulan Fiat Egea'ı satın alan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.

Aracın silindir hacmi 1368 cc iken 95 hp beygir gücüne sahip. 0-100 km'de hızlanma süresi 11.8 saniye olan otomobilin bagaj hacmi ise 520 lt.