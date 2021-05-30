Fiat Fiorino güncel fiyat listesi! 2021 model Fiat araçlarda indirim var mı?

Vatandaşların merakla beklediği Fiat'ın Mayıs ayı kampanyası bitmek üzere. Fiat'ın pek çok araç modeli için indirim imkanları sunulurken, markanın en çok tercih edilen araçlarından Fiat Fiorino'nun fiyatları merak konusu oldu. Peki Fiat Fiorino fiyatları ne kadar?
Fiat Fiorino model araçlar 2021 senesinde yaklaşık olarak aşağıdaki civarlarda satışa sunulmakta;
2021 Model Fiat Fiorino Cargo Fiyatları
Cargo 1.3 Multijet 95HP: 126.900 TL.
Cargo Plus 1.3 Multijet 95HP: 131.900.
2021 Model Fiat Fiorino Combi Fiyatları Benzinli.
2021 Fiat Fiorino EKO LPG. Pop 1.4 EKO 77HP: 124.900 TL.
2021 Fiat Fiorino Dizel. Pop 1.3 Multijet 95HP: 140.900 TL.
Diğer Fiat otomobillerdeki fiyatlar aşağıdaki gibi;
FİAT YENİ EGEA
50.000 TL'ye 12 ay taksit ve %0,99 taksit oranı ile satışa sunulan Fiat Egea'ı satın alan müşteriler Marka Kasko yaptırmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.
Aracın silindir hacmi 1368 cc iken 95 hp beygir gücüne sahip. 0-100 km'de hızlanma süresi 11.8 saniye olan otomobilin bagaj hacmi ise 520 lt.
FİAT 500L
Fiat 2020 model Fiat 500 L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP modeli 71 bin TL indirim kampanyası ile birlikte satışa sunuldu. 7 inç dokunmatik ekranı ile kullanıcılarına harika bir konfor sunan dizel aracın bu kampanyası 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Diğer Fiat Egea model araçların güncel 2021 fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz: