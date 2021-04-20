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Fiat severlere müjde! Nisan ayı içerisinde Fiat alanlara büyük indirim var

20.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına hızlı başlayan Fiat, bazı modellerinde indirime gitti. İşte Nisan ayı içerisinde indirime giren Fiat modelleri.

Fiat severlere müjde! Nisan ayı içerisinde Fiat alanlara büyük indirim var

Sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatılan ve 2015 yılından bu yana segmentinin standartlarını yükseltmeyi sürdüren Egea; Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

AİLELERİN TERCİHİ

Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Fiat 500L’in Cross gövde tipi 199 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİM

Şehrin en yeteneklisi Fiat Panda’da sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim sunuluyor.

Fiat Egea Cross incelemesi;

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