Fibroadenom ne anlama gelir? Belirtileri ve tedavisi

Sıklıkla 15 ila 35 yaş arası kadınlarda karşılaşılan fibroadenomlar, iyi huylu birer meme tümörü olarak bilinir. Kadın memesinde âdeta bir yumru şeklinde oluşan bu kitleler kanserli değildir. Göğüs dokusunun herhangi bir yerinde meydana gelebilir ve farklı boyutlarda olabilir. Dünyada kadın nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unda fibroadenoma rastlanır. Fibroadenom Nedir? Fibroadenom, genç kadınlarda görülen iyi huylu meme topaklarıdır. Meme dokusu içerisinde düzgün sınırları olan yuvarlak kitleler şeklinde görülen fibroadenomlar, düşük miktarda fibröz stromadan oluşan tümörlerdir. Çoğunlukla 30 yaşın altındaki genç kadınlarda görülür ve bazen de yerinden oynayarak mobil özellik gösterir. Meme dokusunda oluşan bir fibroadenom pürüzsüz, sert ya da lastik kıvamında yumuşak bir formda olabilir. Sıklıkla ağrısız seyreder ancak kadınlar, memede farklı bir topak olduğunu hisseder. Çünkü fibroadenom kitleleri cilt altında hareket edebilir. Boyutları zamanla değişebildiğinden küçülebilir yada büyüyebilir. Fibroadenom kanser yapmayan göğüs topaklarıdır. İlerleyen durumlarda izleme, yumruyu değerlendirme veya boyutlarını tespit etme nedeniyle biyopsi ya da operasyon prosedürleri de uygulanabilir.

Fibroadenom Oluşum Nedeni Nedir? Fibroadenom nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, üreme hormonlarının ilişkisi olduğu düşünülür. Çünkü kadınların üreme açısından en verimli oldukları yıllarda sıkça karşılaşılan bu iyi huylu tümörler, hamilelik sırasında hormon seviyeleri arttığı için büyüyebilir. Buna karşın doğum sonrası veya menopoz döneminden sonra hormon düzeyleri azaldığı için küçülme trendi de gösterebilir. Fibroadenom Türleri 1-3 cm boyutunda ve basit formlu olarak adlandırılan iyi huylu fibroadenom çeşidi yanı sıra birkaç tane kompleks fibroadenom türü de mevcuttur. Bunlar: Karmaşık fibroadenom türleri: Hızla büyüme potansiyeli sunan hücrelerin birden ve aşırı şekilde büyümesi (hiperplazi) ile meydana gelen yumrulardır. Mikroskop ile incelendiğinde bazı hücreler farklı formda görülür. Meme dokusundan alınan biyopsi sonucu dokular incelenir ve tanısı konur. Juvenil fibroadenom türleri: Genellikle 10 ila 18 yaşları arasındaki kız çocuklarında görülen meme yumrularıdır. Bazı fibroadenom yumruları zamanla büyüyebilir, küçülebilir ya da tamamen kaybolabilir. Dev fibroadenom türleri: 5 santimetreden daha büyük olan yumrulardır. Diğer mem dokularına aşırı baskı yaptıkları ya da doku formlarını değiştirebildikleri için çıkarılmaları gerekir. Filloid tümör: Çoğunlukla iyi huylu olmasına rağmen, bazen malign (kötü huylu) hale gelebilen dokulardır. Genellikle doktorlar bu tür tümörlerin alınmasını tavsiye eder. Fibroadenom Belirtileri Nelerdir? En yaygın görülen fibroadenom belirtileri arasında elle hissedilen göğüs topakları vardır. Pürüzsüz kenarlara sahip ve yuvarlak şekillerde hissedilen fibroadenomlar kolayca hareket eder. Lastik gibi yumuşak ya da sert yapıda olabilir. Diğer dokulara baskı yapmadığı sürece ağrısız seyreder. Fibroadenom Teşhisi Nasıl Yapılır? Fibroadenom yumruları öncelikle fiziksel muayene sırasında tespit edilebilir. Yaşa bağlı olarak ayrıca tanı konması için göğüs ultrasonuna da ihtiyaç duyulabilir. Ses dalgaları üreterek göğüs içini görüntülemeye yarayan bu teknik sayesinde fibroadenom olup olmadığı tespit edilebilir. Eğer bu teknik yeterli olmazsa, doktorunuz ek olarak tanısal mamografi yöntemi de önerebilir.

Fibroadenom Nasıl Tedavi Edilir? Pek çok vakada fibroadenom türleri için herhangi bir tedavi gerekmez. Eğer yumru boyutları küçük boyutlu ise doktorunuz hemen almak yerine öncelikle büyüdüğünü ya da küçüldüğünü görmek için beklemeyi uygun görebilir. Bazı durumlarda fibroadenomlar daha büyük olabilir ve kişiye endişe verebilir. Bu tür durumlarda operasyonla alınabilse de bu tür yumruların daha da büyümesi olanaksızdır. Hatta çoğu fibroadenom zamanla büyümeyi durdurarak küçülme yoluna da gidebilir.

Meme dokusunda fibroadenom görülen kadınların büyüme takibi yapabilmeleri için düzenli meme muayenesi ve diğer görüntüleme testlerini yaptırmaları önerilir. Bazı durumlarda alınan fibroadenom dokular, ameliyattan sonra yeniden başka bir yumru oluşma sebebiyle tekrarlayabilir. Fibroadenomun Operasyonla Alınması Cerrah tarafından yapılacak fibroadenom operasyonunun kapsamı tamamen yumrunun boyutlarına bağlıdır. Çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleşen ameliyat kısa sürer ve hastanede kalmaya gerek kalmadan kişi aynı gün içinde günlük yaşamına dönebilir. Cerrahın, fibroadenom alabilmesi için kullandığı üç farklı teknik olabilir. Bunlardan ilki, oluşan yumruyu dondurarak yok etme olarak da bilinen kriyoablasyon girişimidir. Diğer bir yöntem ise tümörü iğne yardımıyla alma olarak tanımlanan perkütanöz eksizyon prosedürüdür. Son yöntem ise cerrahi girişimle tümörü yerinden çıkarmaya dayanır.