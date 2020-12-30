Fibrokistik meme oluşumu neden olur? Belirtileri nelerdir?

Fibrokistik kelime anlamıyla da memenin içinde ele gelen sıvı dolu keselerin oluşturduğu sertliktir. Her iki kadından birinde yaşanabilecek kadar yaygın bir durumdur. Bu durum akıllarda ilk olarak kanser olarak düşünülse de fibrokistik hastalığının kanser olmadığını belirtmeliyiz. Peki anneler için fibrokistik memede emzirmeye engel teşkil eder mi? Fibrokistik Memenin Risk Faktörleri Nelerdir? Fibrokistik her yaş grubundan kadında görülebildiği gibi yaygın görülme yaşı aralığı 30-50 olarak söylenebilir. Sebep olan bazı durumlar vardır. Bunlar ilk adet görülme zamanının normalden erken olması, hiç çocuk yapmamak veya çocuk sahibi olmakta geç kalınması gibi durumlardır. Memenin içi sıvı dolu yumuşak bir salgı olduğunu biliyoruz. Vücudun yaşadığı ergenlik, gebelik ve emzirme gibi dönemlerde memede değişiklikler gözlenebilir. Adet döneminin erken başlamış olmasından dolayı göğüsteki süt bezlerinin çevresindeki dokular henüz tam olarak gelişmemiş olabilir. Sonrasında ise olası hamilelik döneminde memede fibrokistik değişiklikler ve emzirme zamanı süt kanallarında kistlerin oluşması kaçınılmazdır. Burada önemli olan oluşan kistlerin miktar ve büyüklüğüdür. Artış gösterdiğinde yumru veya kitle şeklinde hissedilebilir.

Fibrokistik Meme Bulguları Nelerdir? Fibrokistik terimini bu kadar duyuyoruz fakat nasıl anlaşılır, bu fibrokistik memenin belirtileri nedir sorularını cevaplandırmak gerekir. Memede oluşan değişikliklere göre kadınların en fazla şikayet ettiği konu meme ağrısıdır. Yaşanan bu ağrılı dönem genellikle adet zamanıyla birlikte çıkar, adetin ortasına doğru tam olarak başlar ve adet görüldüğü zaman ise azalarak yok olur. Bu ağrıların sebebi de adet dönemi kadınların vücudunda yaşanan hormonal değişiklikler olarak söylenebilir. Yani bu durum bir döngüden ibarettir de diyebiliriz. Adet döneminin diğer yarısında meme içinde su dolu bezeler tutulur. Memelerin dolgunlaşarak şişmesi ağrıların da artmasına sebep olur. Her ne kadar ilerleyen günlerde ağrının kaybolduğu söylense de sürekli olarak devam ettiği de bir ihtimaldir. Fibrokistik belirtilerinin sık görülen bir diğer durumu ise memede ele gelerek hissedilen kitlelerdir. Bu kitlelerin çoğunluğu içi sıvı dolu bezeler olarak adlandırılan kistlerdir. Adetin diğer yarısında bu kistlerde de büyüme olabileceği için ağrılar gözlenebilir. Çoğunlukla adet döneminiz son bulduğunda kistler de küçülür fakat büyümesi de riskli bir durumdur.

Memede Fibrokistik Değişiklikler Nasıl Olur? Meme dediğimiz yapı aslında sadece bir süt bezidir. Süt üreten bezler, süt kanalları ve yapıyı koruyan dokudan meydana gelir. Süt bezlerinde adet döneminde itibaren östrojen ve progesteron gibi hormonlarla kadının gebeliğe hazırlanma süreci gerçekleşir. Gebelik gerçekleşmemesi durumunda memede artan hücreler adet sonunda kırılarak bir kısmı yok olur. Bu süreç içinde görev alan kimyasal salgılar süt bezlerine ve kanallarına zarar verebilir. Süt bezleri yalnızca süt üretirken değil normal süreçte de salgı işlevlerini devam ettirirler. Memede meydana gelen fibrokistik değişiklikler kanallara zarar verebileceği için salgılanan sıvı geriye emilemez, bu da kist gelişimine sebep olur. Yukarıda belirttiğimiz tüm olası durumlar memede fibrokistik değişiklikler olarak söylenebilir. Bu olaylar kadınların her ay yaşadıkları adet dönemiyle birlikte tekrarlar ve son bulabildiği gibi kalıcı da olabilir. Ölen hücrelerin sayısı ve temizlenme süreci her kadın için farklıdır. Ayrıca bazen iki memede de meydana gelebileceği gibi bazen de yalnızca tek memede gözlenir. Fibrokistik değişiklikler dendiği zaman bu sizi korkutmamalı. Hatta rahatlatıcı olması için memede yaşanabilecek normal değişimler olarak da söyleyebiliriz.