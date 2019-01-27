HABER

Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem! Ülke beşik gibi sallandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2019 00:13 | Son Güncelleme

Fiji’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem! Ülke beşik gibi sallandı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı. (İHA)


İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına yanıtVenezuela'dan AB'nin seçim çağrısına yanıt
Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmişBrezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiji deprem ABD

En Çok Okunan Haberler

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Kuzey Irak'taki üsse saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Kuzey Irak'taki üsse saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

6 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu!

6 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına yanıt

Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına yanıt

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

ABD'den BMGK'ya kritik çağrı!

Afganistan'da voleybol maçına saldırı!

Ülke şokta! Voleybol maçına saldırı

Fransa ve İspanya'dan Venezuela kararı!

Fransa ve İspanya'dan Venezuela kararı!

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.