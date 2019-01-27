Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem! Ülke beşik gibi sallandı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Fiji’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.
USGS, depremin Fiji’nin 56 kilometre güneybatısında 579 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı. (İHA)
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