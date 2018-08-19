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Fiji'de 8,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Fiji'de 8,2 büyüklüğünde deprem

Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda olan 8,2 büyüklüğündeki depremin, deniz seviyesinin 560 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı bildirildi.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fiji tsunami

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