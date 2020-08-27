Fil ailesi yeniden bir araya geldi, böyle kutladılar!

39 yaşındaki Pori adlı fil, Berlin’deki bir hayvanat bahçesinden taşınarak Almanya’nın Halle kentindeki Bergzoo adlı hayvanat bahçesine getirildi. 12 yıl aradan sonra 19 yaşındaki kızı Tana ile yeniden kavuşan büyükanne Pori, ayrıca 4 yaşındaki torunları Tamika ve Elani ile adlı torunlarıyla da tanıştı.

Vahşi doğada erkek filler yeni ilişkiler kurmak için sürüyü terk etme eğilimi gösterirken dişi olanları genellikle anneleriyle birlikte kalıyor. Bu nedenle yaşanan birleşme, esaret altında tutulan sürülerde bu doğal süreci yeniden yaratma programının bir parçası olarak uygulanıyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanların yeniden tanışması ve rahatlaması için fil evinin bir süre kapalı tutulacağını; ancak bu sürede ziyaretçilerin filleri mekanın dışından izleyebileceğini söyledi.

Şimdilik Pori, kızları ve torunlarından ayrı bir bölmede tutuluyor. Ancak birkaç gün içinde birbirlerine alışmak için açık alanda birlikte zaman geçirmeye başlayacaklar.

Afrika fili olan Pori 1981’de Zimbabwe’de doğdu, ardından 1983’te Almanya’ya Magdeburg Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Pori daha sonra üreme amacıyla 1997’de Berlin Tierpark’a gönderilmişti.