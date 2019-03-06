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Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Polis kontrol noktasında polisten kaçan araç durduruldu.

Araçtan filelere sarılmış 76 pangolin kurtarıldı.

Yakalandı! Feci görüntüler...

Filelere sarılmış haldeydiler.
Hepsi canlıydı, bazıları hareket ediyordu.
İçlerini açtıklarında ise dehşete düştüler.
Görüntüler, Tayland'ın güneyindeki Prachuap Khiri Khan'dan.
Bir araç polis kontrol noktasından kaçmak istedi.
Ancak bunu başaramadı.
Durdurulan kamyonet tıka basa file çanta doluydu.
Çantalar açıldığında, şoför Sompol Mekchai'nin neden kaçmaya çalıştığı da anlaşıldı.
Polis ekipleri, 18 file çantanın içinde 76 pangolin buldu.
Bir karınca yiyen türü olan hayvanlar, limana götürülüyordu.
45 yaşındaki şoför Mekchai, kargonun sahibiyle hiç tanışmadığını ve Çin'e sevkiyat emrini telefondan aldığını savundu.
Gözaltına alınan şoför, pangolinleri yaklaşık 320 kilometrelik yolculuğun ardından bir kargo gemisine teslim edeceğini de söyledi.
Şoför Mekchai'nin verdiği bilgiye göre, daha önce benzer sevkiyat üç kez yapılmış.
Kaç hayvanın kaçakçılar tarafından Çin'e götürüldüğü şimdilik bilinmiyor.
Pangolinler, dünyada kaçakçıların en çok tercih ettiği hayvanlardan biri.
Asya ve Afrika'da yaşayan hayvanlar, özellikle Çin alternatif tıbbında tercih ediliyor.
İnanışa göre, pullarla kaplı hayvanların felç, emzirme sorunu, sinir kontrolü gibi rahatsızlıklara etkileri var.
Dünya üzerinde her yıl yüz binden fazla pangolin avlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
armadillo Kaçakçılık pangoln

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