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Filipinler Devlet Başkanından "Güney Çin Denizi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: - "ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." dedi.

Duterte, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'ndeki gerginliğe değindi.

Güney Çin Denizi'nde Çin'in güçlü olduğunu ifade eden Duterte, "Neden bölgede Çin'in karşılık vereceği bir gerginlik yaratıyorsunuz?" diye sordu.

Duterte, ABD ve diğer ülkelerin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığının farkına varması gerektiğini belirterek, "ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

- Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Tüm deniz yolu üzerinde tek başına hakimiyet iddia eden Çin, tartışmalı bazı ada ve kayalıklarda askeri tahkimatlar kurmaya başlamış, Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Geçen yıl ağustos ayında ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçeve anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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ABD asean Filipinler Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Güney Çin Denizi

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