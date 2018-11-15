Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." dedi.

Duterte, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'ndeki gerginliğe değindi.

Güney Çin Denizi'nde Çin'in güçlü olduğunu ifade eden Duterte, "Neden bölgede Çin'in karşılık vereceği bir gerginlik yaratıyorsunuz?" diye sordu.

Duterte, ABD ve diğer ülkelerin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığının farkına varması gerektiğini belirterek, "ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese, Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

- Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.