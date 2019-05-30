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Filipinler ile Kanada arasındaki çöp krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

Çöpleri Kanada'ya geri taşıyacak kargo gemisi Filipinler'in Subic Koyu'na ulaştı

SUBIC (AA) - Kanada'nın 2013-2014 yıllarında Filipinler'e yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü geri götürecek kargo gemisinin Filipinler'e ulaştığı bildirildi.

Filipinler'in kuzeyindeki Subic Koyu bölge yöneticisi Wilma Eisma, kargo gemisinin, 69 konteyner Kanada çöpünü toplamak ve geri götürmek için limana yanaştığını belirtti.

Eisma, çöplerin bu gece gemiye yüklenmeye başlanacağını ve daha sonra Kanada'ya doğru yola çıkacağını ifade ederek, "Dünyaya, çantada keklik olmadığımız şeklinde mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumu memnuniyetle karşılayan çevre aktivistleri, Subic Koyu'ndan küçük bir tekneyle denize açılarak, "Filipinler çöp boşaltma yeri değildir" yazılı pankart açtı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 22 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtmişti.

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söylemişti.

- İki ülke arasında çöp krizi

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

- Filipinler, Kanada'daki büyükelçisi ve konsoloslarını ülkeye geri çağırmıştı

Filipinler'in 2014'te gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek, "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ay başında yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir zaman dilimi belirtmemişti.

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çöp Filipinler Kanada Subic Koyu

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