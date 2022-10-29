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  4. Filipinler’deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72’ye yükseldi

Filipinler’deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 72’ye yükseldi

29.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’in güneyinde etkisini gösteren Nalgae Fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

Filipinler’in güneyinde etkisini gösteren Nalgae Fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi. Kayıp durumdaki 14 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler’in güney kesimlerine iki gündür şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Nalgae Fırtınasında bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 67’sinin tayfundan en çok etkilenen bölgelerden olan Maguindanao eyaletinde kayda geçtiği ifade edildi. Kayıp durumdaki 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BAŞKENTİ VURACAK

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) Nalgae Fırtınasında rüzgarın hızının saatte 95 kilometre hıza ulaştığını aktarırırken, tayfunun saatte 30 kilometre hızla batı-kuzeybatıya istikametine doğru hareket ettiğini belirtti. Bu gece itibariyle başkent Manila civarına yaklaşması beklenen Nalgae Fırtınasının ülkenin iç kesimlerinde de etkisinin artacağı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Filipinler’de yılda ortalama 20 tropikal fırtına etkili oluyor.

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Filipinler Fırtına

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