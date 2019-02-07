Filistin hükümeti tutukluların ve şehit ailelerinin maaşlarını kesti

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli tutuklular, İsrail saldırılarından yaralananlar, şehit aileleri ve memurlardan yüzlerce kişinin maaşını kestiğini belirtti.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'nin batısındaki evinin önünde basın toplantısında komite adına konuşan İslami Cihad Hareketinin Sözcüsü Davud Şihab, İsrail hapishanelerinde bulunan veya özgürlüğüne kavuşmuş Filistinli tutuklulara, şehit ailelerine ve çeşitli sektörlerde görev yapan memurlara tahsis edilen maaşların kesilmesinin, vatan ve vatanseverlik haklarına yönelik "büyük bir suç" olarak nitelendirdi.

Filistinli tutukluların konusunun, hakkında siyasi çekişmeler yapılamayacak ulusal bir mesele olduğunu kaydeden Şihab, "Şehit ailelerine ve tutuklulara tahsis edilen maaşların kesilmesi siyasi rekabeti hedefleyemez. Aksine bu Filistin halkını, mücadelesini ve vatanı kurtarma davasını hedef alır." dedi.

Şihab, Filistin halkının, baskı, abluka ve yaptırımlara rağmen Filistin davasının tasfiyesini hedef alan planları reddetmeye devam edeceğini vurguladı.