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Filistin hükümeti tutukluların ve şehit ailelerinin maaşlarını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki İsrail hapishanelerinde bulunan veya özgürlüğüne kavuşmuş Filistinli tutuklular, İsrail saldırılarından yaralananlar, şehit aileleri ve memurlardan yüzlerce kişinin maaşını kestiğini belirtti - Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu'nun elde ettiği verilere göre, bin 719 memur, bin 624 askeri görevli, bin 700 tutuklu ve yaralının maaşları kesildi

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli tutuklular, İsrail saldırılarından yaralananlar, şehit aileleri ve memurlardan yüzlerce kişinin maaşını kestiğini belirtti.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'nin batısındaki evinin önünde basın toplantısında komite adına konuşan İslami Cihad Hareketinin Sözcüsü Davud Şihab, İsrail hapishanelerinde bulunan veya özgürlüğüne kavuşmuş Filistinli tutuklulara, şehit ailelerine ve çeşitli sektörlerde görev yapan memurlara tahsis edilen maaşların kesilmesinin, vatan ve vatanseverlik haklarına yönelik "büyük bir suç" olarak nitelendirdi.

Filistinli tutukluların konusunun, hakkında siyasi çekişmeler yapılamayacak ulusal bir mesele olduğunu kaydeden Şihab, "Şehit ailelerine ve tutuklulara tahsis edilen maaşların kesilmesi siyasi rekabeti hedefleyemez. Aksine bu Filistin halkını, mücadelesini ve vatanı kurtarma davasını hedef alır." dedi.

Şihab, Filistin halkının, baskı, abluka ve yaptırımlara rağmen Filistin davasının tasfiyesini hedef alan planları reddetmeye devam edeceğini vurguladı.

Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümetinin, salı günü Gazze'de askeri ve sivil sektörlerde çalışan 5 binden fazla memurun maaşını, siyasi mensubiyet gerekçesiyle kestiğini ifade etti.

Kurumun ulaştığı verilere göre, bin 719 memur, bin 624 askeri görevli, bin 700 tutuklu ve yaralının maaşları kesildi.

İslami Cihad Esir Liderlik Heyeti, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce tutuklu ve özgürlüğüne kavuşanların maaşlarının kesilmesinin bir gerekçesi olmadığını belirtmişti.

Bunun tutuklular ile şehit ailelerine diz çöktürmek isteyen işgal güçlerinin çabalarına katkı sağlayan bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, bu karardan acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Filistin hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Haziran 2007'de Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı. Gazze Şeridi'ndeki hükümet kurumları ve bakanlıklarda 2007'de yönetimi devralan Hamas'ın atadığı memurlar çalışıyor.

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