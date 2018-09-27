"Filistin meselesini nasıl tanıtabiliriz" çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Derneği ile Türk Arap Medya Derneği tarafından "Filistin meselesini Türkiye'de daha iyi nasıl tanıtabiliriz" çalıştayı düzenlendi. Fatih'teki Holiday Inn Otel'de düzenlen çalıştayda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, katılanlara teşekkür ederek, çalıştayı, yeni dönemde Filistin meselesini yeni bir dille nasıl anlatabilecekleri konusunu ele almak üzere düzenlediklerini ifade etti. Filistin davasının tıkanmış durumda olduğunu ve ileriye dönük yeni bir dil gerektiğini kaydeden Kışlakçı, "ABD İsrail'in önünü açıyor. Biz yeni özgürlük mücadelesini nasıl oluşturabiliriz? Bu ilk çalıştayımız. Filistin ve Batı'da da bir çalıştayımız oluşacak. Hedefimiz, bütün kesimlerden hikayeyi dinleyip, kitaplaştıracak güzel bir çalışma yapmak. Güzel sonuçlar alınacak buradan ve gençlere, kadınlara, herkese öneri halinde sunulacak." diye konuştu. Çalıştayda, "Büyükelçilik açılımı ve davanın tasfiyesi girişimleri" başlığı altında gerçekleşen birinci oturumda konuşan gazeteci Ahmet Varol da Filistin meselesinin uzun soluklu bir mesele olduğunu ve bu uzun soluklu süreç içerisinde de tasfiye edilemediğini anlatarak, Filistin meselesinin tamamen tarihe gömülmesi ve meşrulaştırılması için çeşitli yöntemlere başvurulduğunu, buna rağmen Filistin halkının haklarından vazgeçmediğini dile getirdi.

Filistin meselesinin yeni bir boyuta girdiğini düşündüğünü söyleyen gazeteci yazar Yusuf Kaplan ise "Gittikçe zamanla lokalize edilecek. Sadece Filistinlilerin meselesi haline dönüştürülecek. Bu Filistin meselesinin zamanla bitmesi demek aslında. Batılıların hedeflerine ulaşması anlamına gelebilir. Filistin sorunu, sadece Müslümanların sorunu değil bütün insanların sorunu. Çünkü bütün insanlığın gözünün önünde 70 yıldır inanılmaz bir katliam yaşanıyor. İnanılmaz saldırı ve vahşet biçimleri var." değerlendirmesinde bulundu. Oturumda, gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Yusuf Özhan da Filistin'de yer alan sorunlara ve büyükelçilik konusuna ilişkin görüşlerini bildirdi. "Haber, drama ve yazıda Filistin meselesi nasıl görülüyor" adlı oturumda da gazeteciler Kemal Öztürk, Resul Tosun, Taha Ouda, Ardan Zentürk, yönetmen Koray Demir ve yazar Ahmet Turgut, Filistin meselesinde ne tarz haberlerin yapıldığını, haberlerin hangi kodlarla izlendiğini, başka neler yapılabileceği hakkında konuşmalar yaptı.