İSTANBUL (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) ve Filistin Medya İletişim Forumu tarafından hayata geçirilen "Filistin UMED Medya Akademisi" eğitimlerine başladı.

UMED Genel Merkezinde düzenlenen eğitime katılan Filistinli gençlere ilk olarak "muhabirlik" dersi verildi. Gazeteci Ahmet Açıkay tarafından verilen ilk derste, haber yazma teknikleri, haber yazım kuralları, haber yazarken dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Medya ahlakının da anlatıldığı derste, muhabirlerin uyması gereken evrensel ilkeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Akademiye katılan Filistinli gençlere ikinci gün temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Gazeteci Metin Yağan tarafından verilen eğitimde, diyafram, enstantane, ISO, fotoğrafta netlik ve kompozisyon oluşturma incelikleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca, "haber fotoğrafı çekimi" ve "hangi fotoğraflar haber niteliği taşır" konularında da misafir öğrencilere bilgi verildi.

UMED Genel merkezinde ücretsiz olarak verilen derslerde, medyada yaşanan değişim, sosyal medyadaki gelişmeler ile teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Derslere sürekli katılan ve başarılı olan öğrencilere 8 haftalık eğitimin sonunda sertifika veriliyor.

