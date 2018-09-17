HABER

"Filistin UMED Medya Akademisi" eğitimlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

"Filistin UMED Medya Akademisi" eğitimlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) ve Filistin Medya İletişim Forumu tarafından hayata geçirilen "Filistin UMED Medya Akademisi" eğitimlerine başladı.

UMED Genel Merkezinde düzenlenen eğitime katılan Filistinli gençlere ilk olarak "muhabirlik" dersi verildi. Gazeteci Ahmet Açıkay tarafından verilen ilk derste, haber yazma teknikleri, haber yazım kuralları, haber yazarken dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Medya ahlakının da anlatıldığı derste, muhabirlerin uyması gereken evrensel ilkeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Akademiye katılan Filistinli gençlere ikinci gün temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Gazeteci Metin Yağan tarafından verilen eğitimde, diyafram, enstantane, ISO, fotoğrafta netlik ve kompozisyon oluşturma incelikleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca, "haber fotoğrafı çekimi" ve "hangi fotoğraflar haber niteliği taşır" konularında da misafir öğrencilere bilgi verildi.

UMED Genel merkezinde ücretsiz olarak verilen derslerde, medyada yaşanan değişim, sosyal medyadaki gelişmeler ile teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Derslere sürekli katılan ve başarılı olan öğrencilere 8 haftalık eğitimin sonunda sertifika veriliyor.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Şanlıurfa'da 692 bin öğrenci dersbaşı yaptıŞanlıurfa'da 692 bin öğrenci dersbaşı yaptı
Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandıKız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Açıkay akademi Filistin Medya Akademisi Eğitimlerine Başladı Filistin UMED Medya Akademisi Metin Yağan muhabirlik Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMED

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı

Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrencilere çok önemli uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrencilere çok önemli uyarı

İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.