Filistin yönetimi Refah Sınır Kapısı’ndaki memurları geri çekti

Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’ndaki memurları geri çekti.
Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’ndaki memurları geri çekti. Filistin Sivil İşler Genel Kurumunca yapılan açıklamada, “Bu karar, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeler ve Hamas üyelerinin uygulamalarının ardından alınmıştır. Refah Sınır Kapısı’nı devraldığımızdan beri Hamas, orada çalışanlarımızın işlerini engelliyordu” denildi.
Son zamanlarda iktidardaki Fetih Hareketi ile Hamas arasında gerginlik artmaya devam ediyor, Fetih hareketi Cuma günü Gazze Şeridi’ndeki binalarını ve ofislerini kapatmaya karar vermişti.
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