HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filistin’de ’dur’ ihtarına uymayan sürücü polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı

Filistin’de ’dur’ ihtarına uymayan sürücü polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı

07.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin’in Cenin kentinde ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı.

Filistin’in Cenin kentinde ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memurunu ezerek kaçmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru yaralandı.

Filistin’in Cenin kentinin batısındaki Yamoun kasabasında ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin aracın önünü kesmesi ile araçta bulunan bir kişi yaya olarak kaçarken, sürücü ise kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu ezdi. Olayda, 1 polis memuru yaralandı. Yetkililer, olaya karışan 2 şüphelinin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Yaşanan olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecekİmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Değeri iki yılda yüzde 52 artan POLSAN'a Bakan Soylu'dan tebrik

Değeri yüzde 52 arttı! Soylu tebrik etti

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Boğaz'da ilginç anlar! Gören bir daha baktı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.