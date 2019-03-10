Filistin’in yeni Başbakanı Iştiyye AA’ya konuştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından ülkenin yeni Başbakanı olarak atanan Muhammed Iştiyye, "Başkan Abbas’ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin görevi birliği sağlamak, bölünmeye son vermek ve Gazze'ye ulusal meşruiyet kazandırmaktır." dedi.

Abbas tarafından atanmasının ardından ilk demecini AA'ya veren Iştiyye, hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Misyonunun, gelecek seçimlere hazırlanmak için elinden geleni yapmak olduğuna dikkati çeken Iştiyye, "Başkan Abbas’ın talimatları doğrultusunda, hükümetimizin görevi birliği sağlamak, bölünmeye son vermek ve Gazze'ye ulusal meşruiyet kazandırmaktır." diye konuştu.

Filistin davasının çok zor şartlardan geçtiğini vurgulayan Iştiyye, “Benim için de Başkan Abbas için de önemli olan halkın acılarını hafifletmek ve onların maruz kaldığı kahrı azaltmaktır. Halkımız her türlü çabayı hak ediyor ve zor zamanlardan geçtiğimizin farkında. Filistin halkı, kudretli bir ekip gördüğünde milli projesini omuzlamaya hazır olur.” ifadelerini kullandı.