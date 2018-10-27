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Filistinli gruplardan İsrail'e "karşılık vereceğiz" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 03:02 | Son Güncelleme

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağı vurgusunu yaptı

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını belirtti.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, "Direniş, defalarca sivillerin hedef alınmaması konusunda uyardı ancak işgal güçleri abluka altında insanların hayatıyla oynamayı sürdürdü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağı kaydedildi.

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, bu saldırıların Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İslami Cihad Hareketi israil

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