Filistinli gruplardan İsrail'in Batı Şeria'da doğa koruma alanı kurma kararına tepki

Filistinlilerin yerleşim birimleri inşaatına karşı birlik stratejisinden yoksun olduklarına dikkati çeken Halef, bu durumun sistematik ilhak yoluyla giderek daha fazla toprağın İsrail'in eline geçmesine zemin hazırladığını vurguladı.

Halef, İsrail'in bu kararının, Yüzyılın Anlaşması Planı'nın siyasi kısmının açıklanmasını hazırlayacak, sahada yeni bir de facto durum oluşturulması amacını taşıdığını kaydetti.

Toplantıda Filistinli gruplar adına konuşan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi Mahmud Halef, "Bu adım, İsrail'in, Batı Şeria'da geriye kalan Filistin topraklarını da ele geçirme ve Filistinlilerin geri dönüş, kaderini tayin etme ve kendi devletlerini kurma projesinin önünü kesme çalışmasıdır." dedi.

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için kurmayı planladığı 7 doğa koruma alanının "daha fazla toprak müsaderesi" anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Halef, yaşanan zorluklar karşısında Filistin'de gruplar arası ayrılığın giderilerek seçimlerin düzenlenmesi çağrısında bulundu.

- Ne olmuştu?

Jerusalem Post gazetesi, 15 Ocak'taki haberinde İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'da 7 doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladığını belirtmişti.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa koruma alanı, Batı Şeria'da idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da "doğa koruma alanı" ilan ettiği bölgelere el koyarak Filistinlilerin buralarda herhangi bir bina inşa etmesini engelliyor.

